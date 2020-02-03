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В Киеве проверяют на коронавирус двух людей, прибывших из Китая

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В Киеве проверяют на коронавирус двух людей, прибывших из Китая
Предварительно в двух людей установили ОРВИ. Фото: radiotrek.rv.ua

Двум людям, которые приехали в Украину из Китая, предварительно поставили диагноз ОРВИ.

Их госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве, чтобы проверить на коронавирус, сообщает пресс служба МОЗ.

"1 февраля по аэропорту "Борисполь" обратились 2 пассажира по подозрении на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра врачи установили предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, их госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - написали в сообщении .

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Также 2 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из китайского города Санья с 128 пассажирами и 21 членами экипажа на борту.

"По результатам проведенного скрининга повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружили. Все пассажиры заполнили соответствующие анкеты, позволяющие установить за ними медико-санитарное наблюдение", - сообщили в Минздраве.

В 20 человек во Франции, которых эвакуировали из китайского города Ухань, обнаружили симптомы легочной болезни, вызванной коронавирусом нового типа. В ближайшее время эти пациенты пройдут медицинское обследование, среди больных есть французы и граждане других стран.

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