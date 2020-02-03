У 20 эвакуированных во Францию людей нашли симптомы коронавируса

Ранее во Франции зафиксировали 6 случаев заражения коронавирусом. Фото: static.ukrinform.com

В 20 человек во Франции, которых эвакуировали из китайского города Ухань, обнаружили симптомы легочной болезни, вызванной коронавирусом нового типа.

В ближайшее время эти пациенты пройдут медицинское обследование, среди больных есть как французы, так и граждане других стран, сообщила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

2 февраля на военном аэродроме Истр приземлился второй самолет с эвакуированными из Китая французами. На борту находились 250 пассажиров, в том числе 64 гражданина Франции и жители других европейских стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество умерших от коронавируса неумолимо растет

Ранее во Франции зафиксировали 6 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в китайской провинции Хубэй было 56 случаев смерти от пневмонии, которую вызвал новый тип коронавируса.

По состоянию на воскресенье, 2 февраля, в мире зарегистрировали 14 568 случаев заболевания, которые подтверждает лаборатория. Также в мире подтвердили 305 смертей из-за коронавируса.

За пределами материкового Китая зарегистрировали 30 подтвержденных случаев новой пневмонии: 13 - в Гонконге, 7 - в Макао, 10 - на Тайване.

Еще более 140 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали в других странах мира.

Жители Китая столкнулись с расизмом из-за паники, вызванной вспышкой коронавируса. Большинство ресторанов Южной Кореи, Японии, Гонконга и Вьетнама отказались обслуживать посетителей из Китая, а в Индонезии их просили выселиться из отеля.