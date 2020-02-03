Коронавирус в действии: китайцы по всему миру страдают от дискриминации

Фото: dailymail.co.uk

Жители Китая столкнулись с расизмом из-за паники, вызванной вспышкой коронавируса.

Большинство ресторанов Южной Кореи, Японии, Гонконга и Вьетнама отказались обслуживать посетителей из Китая, а в Индонезии их просили выселиться из отеля, пишет DailyMail.

"С ростом страха перед загадочной болезнью более острыми становятся антикитайские, а порой и антиазийськи настроения. Китайцы и другие азиаты жалуются на расизм в Европе, США, Азии и Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в кафе у римского фонтана Треви разместили объявление о том, что "всем людям, которые приезжают из Китая, запрещено посещать это место".

Проявления дискриминации и унижения до китайцев стали замечать и в Италии, пишет The Guardian со ссылкой на итальянские СМИ. Отмечается, что случаи проявления расизма и унижения заметили в в заведениях, где учатся азиаты. Так, директор консерватории Санта Сесилии попросил своих студентов из Китая, Японии и Южной Кореи приходить на занятия только после того, как медик установит, что в их домах не был обнаружен вирус. Этим он вызвал недовольство среди своих коллег.

В музыкальном институте в Комо студентов из Китая попросили оставаться дома в течение 14 дней после того, как они вернулись с празднования Нового года на родине. А в Турине трех китайцев оскорбили в ресторане.

Американский университет UC Berkeley распространил в своих социальных сетях пост, в котором назвал антикитайскую ксенофобию на фоне информации о вирусе - нормальной реакцией.

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В ответ на растущие антикитайские настроения азиаты во Франции делятся историями о случаях расизма, используя хэштег #JeNeSuisPasUnVirus, который дословно переводится "Я не вирус".

За "подстрекательство к расизму" также критикуют некоторые СМИ. К примеру, датская газета Jyllands-Posten опубликовала карикатуру, на которой звезды китайского флага заменили на вирусы. Посольство Китая в Копенгагене назвал карикатуру "оскорблением для Китая" и требует от газеты извинения.

Пятизвездочный отель "Калифорния" в центре Одессы отказался заселять туристов из Китая. Соответствующее объявление разместили на стойке регистрации. Местные также считают проявлением дискриминации.

За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса. Случай произошел на Филиппинах, там погиб 44-летний мужчина.