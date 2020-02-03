 
Ексклюзивы
1/5
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 945
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5166
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1260
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2340
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1557
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1593
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18306
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5301
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3933
Фото
Все фото
3
4
5
9
3
Коронавирус в действии: китайцы по всему миру страдают от дискриминации
Коронавирус в действии: китайцы по всему миру страдают от дискриминации
Коронавирус: в Китае за 8 дней построили больницу
Коронавирус: в Китае за 8 дней построили больницу
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
На заводе в России взорвался газ: есть погибшие и раненные
На заводе в России взорвался газ: есть погибшие и раненные
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Видео
Все видео
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
В России обрушилась крыша спортивного комплекса
Российский депутат уснул на заседании ПАСЕ: показали смешное видео
Российский депутат уснул на заседании ПАСЕ: показали смешное видео
В России мать постирала младенца в стиральной машинке
В России мать постирала младенца в стиральной машинке
Трамп ответил на заявление Болтона об Украине
Трамп ответил на заявление Болтона об Украине
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 360
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3060
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1422
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25948
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 693
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 08:01

Коронавирус в действии: китайцы по всему миру страдают от дискриминации
3

1 Комментировать

Жители Китая столкнулись с расизмом за паники, вызванной вспышкой коронавируса
Фото: dailymail.co.uk
Жители Китая столкнулись с расизмом за паники, вызванной вспышкой коронавируса
Жители Китая столкнулись с расизмом за паники, вызванной вспышкой коронавируса

Жители Китая столкнулись с расизмом из-за паники, вызванной вспышкой коронавируса.

Большинство ресторанов Южной Кореи, Японии, Гонконга и Вьетнама отказались обслуживать посетителей из Китая, а в Индонезии их просили выселиться из отеля, пишет DailyMail.

"С ростом страха перед загадочной болезнью более острыми становятся антикитайские, а порой и антиазийськи настроения. Китайцы и другие азиаты жалуются на расизм в Европе, США, Азии и Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе в кафе у римского фонтана Треви разместили объявление о том, что "всем людям, которые приезжают из Китая, запрещено посещать это место".

Проявления дискриминации и унижения до китайцев стали замечать и в Италии, пишет The Guardian со ссылкой на итальянские СМИ. Отмечается, что случаи проявления расизма и унижения заметили в в заведениях, где учатся азиаты. Так, директор консерватории Санта Сесилии попросил своих студентов из Китая, Японии и Южной Кореи приходить на занятия только после того, как медик установит, что в их домах не был обнаружен вирус. Этим он вызвал недовольство среди своих коллег.

В музыкальном институте в Комо студентов из Китая попросили оставаться дома в течение 14 дней после того, как они вернулись с празднования Нового года на родине. А в Турине трех китайцев оскорбили в ресторане.

Американский университет UC Berkeley распространил в своих социальных сетях пост, в котором назвал антикитайскую ксенофобию на фоне информации о вирусе - нормальной реакцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество умерших от коронавируса неумолимо растет

В ответ на растущие антикитайские настроения азиаты во Франции делятся историями о случаях расизма, используя хэштег #JeNeSuisPasUnVirus, который дословно переводится "Я не вирус".

За "подстрекательство к расизму" также критикуют некоторые СМИ. К примеру, датская газета Jyllands-Posten опубликовала карикатуру, на которой звезды китайского флага заменили на вирусы. Посольство Китая в Копенгагене назвал карикатуру "оскорблением для Китая" и требует от газеты извинения.

Пятизвездочный отель "Калифорния" в центре Одессы отказался заселять туристов из Китая. Соответствующее объявление разместили на стойке регистрации. Местные также считают проявлением дискриминации.

За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса. Случай произошел на Филиппинах, там погиб 44-летний мужчина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус в действии: китайцы по всему миру страдают от дискриминации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Националисты объединились в единую организацию

Мейвезер подписал контракт на бой, в котором находился на грани нокдауна

Торговля цветами привела к кризису в стране

Самое читаемое
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 32284
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 29891
&quot;В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка&quot; - народный синоптик
"В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка" - народный синоптик
 Просмотров: 8037
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 7497
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
5
 Просмотров: 7317
Мир
Агрессивная женщина с ножом ранила случайных прохожих
Агрессивная женщина с ножом ранила случайных прохожих Просмотров: 171
В Японии начал извергаться вулкан
В Японии начал извергаться вулкан Просмотров: 252
В Бангкоке за двое суток побороли коронавирус
В Бангкоке за двое суток побороли коронавирус Просмотров: 711
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине
Россияне разуверились в неизлечимо больном Путине Просмотров: 2682
У 20 эвакуированных во Францию людей нашли симптомы коронавируса
У 20 эвакуированных во Францию людей нашли симптомы коронавируса Просмотров: 333
Больше всего комментируют
8
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
6
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Олигарх оплатил поездку в Давос 15 "слугам" - Дубинский
Голосов: 944
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua