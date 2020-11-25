В каких случаях коронавирус лечат антибиотиками

Специалисты отмечают, что пить антибиотики "для профилактики" в случае заражения коронавируса нет смысла. Фото: pixabay

Не принимать антибиотики при коронавирусе медики призывают украинцев.

Но есть ситуации, когда больному Covid-19 действительно необходимо назначать такие лекарственные средства, рассказала кандидат медицинских наук, пульмонолог клиники "Обериг" Ирина Суворкина, передает hromadske.

Так делают, когда к вирусной инфекции присоединяется бактериальная.

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"Ее можно заподозрить, когда у больного появляется вторая волна лихорадки, выделяется гнойная мокрота при кашле, меняются показатели крови, и по другим признакам, которые должен знать врач", - пояснила медик.

По ее словам, такие случаи происходят не часто. По данным американских и британских исследователей, сопутствующую бактериальную инфекцию имеют только 3-5% больных коронавирусом. В то же время более 70% пациентов с Covid-19 в США лечились антибиотиками. Поэтому, делают вывод наши медики, эта проблема касается не только Украины.

Специалисты отмечают, что пить антибиотики "для профилактики" в случае заражения коронавирусом нет смысла. Ведь они способны навредить нормальной микрофлоре - это никак не сможет предотвратить возможные осложнения болезни, зато может стать причиной других.

Наблюдения показывают, что прием антибиотиков на ранней фазе коронавируса, то есть в первые 5-6 дней, не просто нецелесообразен, а опасно вреден. Они также никак не действуют на вирус, рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Игоревич.