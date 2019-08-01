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четверг, 01 августа 2019 23:55

В Хмельницком зафиксировали случай опасной болезни

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В Хмельницком зафиксировали случай опасной болезни

В Хмельницком зарегистрировали первый случай дифтерии. Заболела 21-летняя жительница Хмельницкого, которая в 16-летнем возрасте пропустила вакцинацию против дифтерии.

"Женщина работает фармацевтом. Обратилась к врачу с жалобами на боль в горле, повышенную температуру, общую слабость. Больная была привита от дифтерии, но не так, как надо. Последнюю прививку ей делали в 6 лет. Сейчас женщине 21 год и она в 16 лет должна была сделать еще одну прививку, но не сделала", - рассказала эпидемиолог Хмельницкой областной лабораторного центра Лариса Калинер, пишет Zaxid.net.

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Дифтерия - острое инфекционное заболевание. Передается воздушно-капельным путем, однако им можно заразиться через предметы обихода, посуду и игрушки. Тяжесть болезни обусловлена ​​крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы.

Дифтерия имеет смертельный исход в 5-10% случаев; высокий показатель смертности наблюдается среди детей младшего возраста. Во время последней эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 000 человек, около 700 из них умерли.

Предотвратить дифтерию можно с помощью вакцинации, однако вакцина не гарантирует полную защиту от развития дифтерии при встрече с возбудителем, но значительно уменьшает количество тяжелых форм болезни.

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