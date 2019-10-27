В глазу мужчины обнаружили 12-сантиметрового глиста

Причиной дискомфорта в глазу оказался 12-сантиметровый дирофилярий. ФОТО: oculist.lutsk.ua

В Луцке мужчине удалили из глаза гельминта длиной 12см.

Сообщили об этом в местной клинике Окулист Луцк.

В медучреждение мужчина обратился с жалобами на ощущение "ползания" в области глаза и века. Беспокоил его дискомфорт в течение последних нескольких недель.

"При детальном осмотре было обнаружено подвижного гельминта субконъюнктивально. Причиной такого состояния стало достаточно редкое и опасное заболевание – дирофиляриоз", – сообщили в Окулист Луцк.

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Заражение дирофиляриозом происходит через укус комара, который, в свою очередь, заражается от инфицированных животных. От момента укуса до первых проявлений заболевания может пройти от 1 месяца до 2-х лет.

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