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среда, 16 декабря 2020 11:35

В бюджете на 2021 год будет фонд на вакцинацию населения - Разумков

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В бюджете на 2021 год будет фонд на вакцинацию населения - Разумков
Разумков объяснил, что специальный фонд в следующем году будет меньше средств, чем "ковидний" в 2020 году, но он будет направлен исключительно на мероприятия по противодействию Covid-19. Фото: pixabay

На 2021 год в государственном бюджете Украины создадут специальный фонд, деньги которого пойдут на финансирование вакцинации от коронавируса.

Также деньги из этого фонда пойдут на повышение зарплат медикам, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Сніданок" на телеканале "1 + 1".

По его словам, в госбюджете-2021 средства на борьбу с коронавирусом заложены отдельно по министерствам.

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"Сначала мы не планировали создавать отдельный фонд. Вчера, позавчера во время совещаний и с представителями депутатских фракций и правительства, и премьер-министром, и министром финансов все же пришли к тому, что дополнительно будем создавать спецфонд. Туда будут направлять средства, скорее всего, по результатам 1-го квартала. Они будут идти на вакцинации, поддержку медиков, в том числе увеличение заработных плат", - отметил председатель парламента.

Разумков объяснил, что специальный фонд в следующем году будет иметь меньше средств, чем "ковидний" 2020-го, но он будет направлен исключительно на мероприятия по противодействию Covid-19.

2021 года государство профинансирует бесплатную вакцинацию населения от коронавируса. Также оплатят лечение больных с коронавирусной болезнью в стационарах, написал глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

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