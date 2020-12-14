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понедельник, 14 декабря 2020 15:51

Государство организует бесплатную вакцинацию для украинцев - нардеп

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Государство организует бесплатную вакцинацию для украинцев - нардеп
Украинцев должни вакцинировать бесплатно - Радуцкий. Фото: pixabay

2021 года государство профинансирует бесплатную вакцинацию населения от коронавируса.

Также оплатят лечение больных с коронавирусной болезнью в стационарах, написал глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

15 декабря в Верховной Раде начнется рассмотрение проекта государственного бюджета-2021, представленного правительством ко 2-му чтению.

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"Министерство финансов выполнит 3 требования Комитета здоровье нации по финансированию отрасли здравоохранения 2021 года. Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от коронавируса. Во-вторых, НСЗУ получает все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, занимающихся лечением больных коронавирусом. Кроме того, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5 процентов ВВП", - написал Радуцкий.

Комитет по вопросам здоровья нации направил правительству предложения, предусматривающие увеличение расходов на программу медицинских гарантий на 102 млрд грн, а также дополнительно финансирование лекарств для пациентов с онко и орфанными заболеваниями 7,7 млрд грн. Впрочем, по словам Радуцкого, к народным депутатам прислушались частично.

В госбюджете на 2021 год на закупку вакцин от коронавируса заложено 2,5 млрд грн. Этих денег хватит на закупку от 2,5 млн до 22 млн доз препарата, в зависимости от производителя. Среди них самая дешевая "оксфордская" вакцина. Она стоит 112 грн.

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