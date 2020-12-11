СМИ подсчитали, сколько доз вакцины сможет закупит Украина

8 млн доз вакцины Украина получит бесплатно. Фото: pexels.com

В госбюджете на 2021 год на закупку вакцин от коронавируса заложено 2,5 млрд грн. Этих денег хватит на закупку от 2,5 млн до 22 млн доз препарата, в зависимости от производителя.

Среди них самая дешевая "оксфордская" вакцина. Она стоит 112 грн, рассказывает "Сегодня".

Американо-немецкий препарат Pfizer стоит 562 грн за ампулу. Можно будет приобрести 4,5 млн. Самая дорогая - американская Moderna. За 1 дозу придется отдать 927 грн, поэтому Украина сможет заказать около 2,5 млн.

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Впрочем, 8 млн доз вакцины Украина получит бесплатно.

Важно отметить, что для эффективной вакцинации 1 пациенту необходимо 2 дозы.

1 марта 2021 года в Украине ориентировочно начнется вакцинация от коронавируса. В случае задержки с поставками фактические сроки могут измениться.