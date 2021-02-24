В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины

Первый врач в Украине, который получил вакцинацию от коронавируса. Фото: 18000.com.ua

Реаниматолог из Черкасской областной больницы Евгений Горенко первым в Украине получил прививку от коронавируса. Вакцинировали его индийским препаратом CoviShield.

Своими ощущениями после прививки врач поделился с Gazeta.ua.

"О прививках я узнал еще за месяц. Сначала рассказывают обо всех возможных осложнениях. Это новый препарат и реакция каждого человека может быть разной. После этого человек думает делать прививку или нет. Я согласился сразу. Некоторые говорили, что мы как лабораторные мыши здесь. Это все мифы, принудительно никто никого не заставляет делать прививки", - говорит Горенко.

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По словам врача, он боялся, но понимал необходимость процедуры.

"Перед вакцинацией проводят инструктаж и меряют температуру. Страх был и это нормально. Все мы боимся чего-то нового. Более волновался, потому что стал участником исторического момента. К прививки никак не готовился, просто пытался повторно не заболеть. Вакцинация от коронавируса - это обычный внутримышечный укол. Больно не было, поэтому ничего, кроме инъекции, я не почувствовал. После должен был быть под наблюдением определенное время, однако чувствую себя прекрасно. Никаких побочных эффектов, которыми пугают в сети нет. Получил прививку и вернулся к работе" .

Повторную вакцину введут через 3-5 месяцев. Точной даты прививки не назвали.

"У нас большая часть коллег согласилась на вакцинацию. Перед прививкой нам просто объясняли действие вакцины и ее целесообразность. Всем, кто не считает нужным вакцинироваться я бы показал, что творится в больнице. Если бы они пережили хотя бы один день этого кошмара, который пережили больные под аппаратами ИВЛ, тогда бы они задумались стоит ли вакцинироваться или нет. А для того чтобы вакцина начала действовать нужно вакцинировать как минимум 70% населения", - отметил реаниматолог.

Черкассы первыми получили 16,2 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca, которую получат 8,1 тыс. врачей.

"Вакцинация в Черкассах и Украине в целом стартовала. К I этапу мы готовы на все 100%. Мы строго следим за температурным режимом для хранения вакцины - от + 2° до + 8°С", - пишет в Фейсбуке председатель Черкасской ОГА Александр Скичко.

22 февраля в Украине было зарегистрировано 2 вакцины от Covid-19 - препараты Pfizer / BioNTech и CoviShield. 23 февраля в Украину прибыла 1-я партия Covid-вакцины CoviShield. Это 500 тыс. Доз препарата компании AstraZeneca.