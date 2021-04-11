В ближайшее время с "красной" зоны карантина могут выбыть две области

В ближайшее время из "красной" зоны карантина могут выбить два региона. В частности, Черновецкая и Черниговская области.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "5 канала".

"Уже сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области уже подходят к тому, что через три-четыре-пять дней перейти из красного в желтый уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения ", - заявил он.

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В "желтой" зоне карантина запрещается:

- проведение массовых мероприятий с наполненности залов более 50% или более одного человека на четыре квадратных метра;

- посещение учебных заведений, если 50% учащихся и персонала на самоизоляции;

- работа фитнес-центров, спортзалов и бассейнов;

- проведение массовых мероприятий в школах и детсадах с участием более одной группы или класса и посетителей;

- посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты.

Ляшко рассказал, как победить пандемию за 3 недели.