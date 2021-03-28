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воскресенье, 28 марта 2021 05:28

В ближайшее время появятся подробности о закупке вакцины Pfizer - Степанов

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В ближайшее время появятся подробности о закупке вакцины Pfizer - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время украинское общество узнает подробности о закупке в Украину американской вакцины Pfizer. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

Степанова спросили, просил он министра иностранных дел Дмитрия Кулебы обратиться к госсекретарю США Энтони Блинкена способствовать закупке вакцины Pfizer.

"Мы связаны очень сильными конфиденциальными соглашениями. Единственное, что я могу сказать, что в ближайшие буквально на днях, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы настойчиво делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. Это с лета прошлого года.

Очень важная деталь, которую я уже несколько раз объяснял. Если у меня стояло бы задачу, начиная с лета, просто заключить соглашения, в этом не было проблемы. То есть заключили соглашение, срок поставки - четвертый квартал 2021 года. Это, прежде всего, что нам давали.

Производителей Covid-вакцин или владельца регистрационного удостоверения освободили от гражданской ответственности за последствия прививок.

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