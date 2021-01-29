В жилом доме около Вены прогремел взрыв: 2 этажа рухнули

Здание, в котором произошел взрыв и возгорание / Издание Heute

Жилой многоквартирный дом в Лангенцерсдорфе, недалеко от Вены, загорелся, и часть его рухнула после взрыва в пятницу утром.

По данным полиции Нижней Австрии, несколько человек получили ранения. Данных о жертвах пока что нет. Об этом пишет Reuters.

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"Похоже, что это был взрыв, который произошел около 8:00. После этого произошло возгорание", - заявила пресс-секретарь местной полиции.

К тушению пришлось привлечь около 150 пожарных. На месте происшествия работают медики, спасательный вертолет, поисково-спасательные собаки.

Верхний этаж и крыша четырехэтажного дома сгорели, а часть здания превратилась в руины. Квартиры на 3-м и 4-м этажах здания полностью разрушены. Жители организованно покинули здание.

Как пишет издание Heute, Нижняя Австрия и взрывы в домах - это длинная трагическая история. 11 лет назад, 2010-го, взорвался дом в Санкт-Пёльтене. Двухэтажное здание было почти полностью разрушено взрывом и возгоранием. Еще 11 годами ранее в Вильгельмсбурге произошел разрушительный взрыв. Во время ремонтных работ рабочий пробурил газовую трубу. Трехэтажный жилой дом с 12 квартирами обвалился. 10 человек погибло.

Сегодня проходят 9 дней со дня гибели 15 человек в пансионате для пожилых "Золотое время" в Харькове.