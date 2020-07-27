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В Белом доме обнаружили коронавирус

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В Белом доме обнаружили коронавирус
У чиновника Белого дома обнаружили коронавирус. Фото: needpix

В Белом доме еще один чиновник заболел коронавирусом. Позитивный результат теста на наличие инфекции получил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Сначала информацию сообщили ознакомленные с ситуацией источники агентства Bloomberg.

Согласно их данным, советник Трампа не приходил в Белый дом с конца прошлой недели. Сообщалось, что О'Брайен заболел коронавирусом после семейного праздника и с тех пор находился в изоляции дома.

При этом он продолжал руководить Советом национальной безопасности, выполняя большую часть своей работы по телефону.

Вскоре в администрации Трампа журналистам агентства подтвердили информацию о болезни советника американского президента.

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О'Брайен является ближайшим к Трампу официальным лицом, однако Белый дом не видит риска заражения коронавирусом президента США. Также крайне мала вероятность заражения вице-президента Майка Пенса, несмотря на то, что его офис находится рядом с офисом советника.

Все сотрудники администрации президента США, которые больше всего с ним контактируют, проходят тестирование на Covid-19 ежедневно.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 16,2 млн случаев коронавируса, а число смертей превысило 648 тыс. Только в США было зарегистрировано более 4,2 млн случаев инфицирования и 146 935 смертей.

В связи с ускорением пандемии коронавируса во Всемирной организации здравоохранения экстренно созывают комиссию.

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