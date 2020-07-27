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понедельник, 27 июля 2020 14:59

Пандемия коронавируса ускоряется. ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию

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Пандемия коронавируса ускоряется. ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию
ВОЗ созывает комиссию за ускорения коронавируса. Фото: Reuters

В связи с ускорением пандемии коронавируса во Всемирной организации здравоохранения экстренно созывают комиссию. На сегодня в мире зафиксировали уже почти 16 миллионов больных.

Количество смертей при этом превысило 640 тыс. человек, сообщает пресс-служба ВОЗ.

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что в этот четверг исполняется шесть месяцев с момента, когда ВОЗ объявила Covid-19 пандемией. Тогда в Китае официально было зарегистрировано всего 98 больных.

За последние 6 недель общее количество случаев инфицирования выросло примерно вдвое.

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"Согласно требованиям Международных правил здравоохранения, я собираю Комитет по чрезвычайным ситуациям позже на этой неделе, чтобы переоценить пандемии и провести консультации", - сказал глава ВОЗ.

В Украине по состоянию на утро 27 июля в Украине зафиксировали 807 новых случаев Covid-19. При этом 315 пациентов выздоровели. За все время в стране 65 656 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1616 летальных.

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27
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