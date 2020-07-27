Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 65 тыс.

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 666
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 738
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4212
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2313
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7803
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 963
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 702
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3663
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
Фото
Все фото
11
3
18
9
10
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Видео
Все видео
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Коронавирус в Украине подхватили более 800 человек
Коронавирус в Украине подхватили более 800 человек
В Украине насчитали почти тысячу выздоровлений от коронавируса
В Украине насчитали почти тысячу выздоровлений от коронавируса
Более 650 выздоровлений и 14 смертей: какова ситуация с коронавирусом в Украине
Более 650 выздоровлений и 14 смертей: какова ситуация с коронавирусом в Украине
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 738
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 423
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1341
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5310
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 459
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
понедельник, 27 июля 2020 09:52

Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 65 тыс.

  Комментировать
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 65 тыс.
За последние сутки обнаружили более 800 больных коронавирусом. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 27 июля в Украине зафиксировали 807 новых случаев Covid-19. При этом 315 пациентов выздоровели.

Всего в стране 65 656 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1 616 летальных, 36 122 пациенты вылечились, указывают в статистике СНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выяснили, почему мужчины реже надевают маски

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2589 случаев;

Волынская область - 3616 случаев;

Днепропетровская область - 1330 случаев;

Донецкая область - 850 случаев;

Житомирская область - 1723 случая;

Закарпатская область - 4874 случая;

Запорожская область - 750 случаев;

Ивано-Франковская область - 4121 случай;

Кировоградская область - 695 случаев;

м. Киев - 7690 случаев;

Киевская область - 3548 случаев;

Львовская область - 8952 случая;

Луганская область - 120 случаев;

Николаевская область - 559 случаев;

Одесская область - 2960 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ровенская область - 5701 случай;

Сумская область - 445 случаев;

Тернопольская область - 2773 случая;

Харьковская область - 3431 случай;

Херсонская область - 220 случаев;

Хмельницкая область - 1059 случаев;

Черновицкая область - 5634 случая;

Черкасская область - 902 случая;

Черниговская область - 720 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Пациенты, переболевшие Covid-19, у которых есть сахарный диабет, нуждаются в госпитализации в 6 раз чаще. Так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета. И они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 65 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Художник выстрелил себе в грудь: как умирал Винсент ван Гог

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 35876
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 16713
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 7047
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 5769
Стали известны соперники &quot;Динамо&quot; в отборе в Лигу чемпионов
Стали известны соперники "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов Просмотров: 5481
Здоровье
В Киеве зафиксировали 70 новых случаев заболевания коронавирусом
В Киеве зафиксировали 70 новых случаев заболевания коронавирусом Просмотров: 18
Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: сколько студентов заболело
Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: сколько студентов заболело Просмотров: 126
Выяснили, почему мужчины реже надевают маски
Выяснили, почему мужчины реже надевают маски Просмотров: 306
Назвали заболевание, которое увеличивает риск смерти при Covid-19 в 12 раз
Назвали заболевание, которое увеличивает риск смерти при Covid-19 в 12 раз Просмотров: 1053
Коронавирус не передается через воду в бассейнах
Коронавирус не передается через воду в бассейнах Просмотров: 270
Больше всего комментируют
11
Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов
5
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
3
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
2
Для достижения гендерного равенства понадобится еще 100 лет - социолог
2
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
Голосов: 167
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua