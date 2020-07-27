Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 65 тыс.

По состоянию на утро 27 июля в Украине зафиксировали 807 новых случаев Covid-19. При этом 315 пациентов выздоровели.
Всего в стране 65 656 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, из них 1 616 летальных, 36 122 пациенты вылечились, указывают в статистике СНБО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выяснили, почему мужчины реже надевают маски
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2589 случаев;
Волынская область - 3616 случаев;
Днепропетровская область - 1330 случаев;
Донецкая область - 850 случаев;
Житомирская область - 1723 случая;
Закарпатская область - 4874 случая;
Запорожская область - 750 случаев;
Ивано-Франковская область - 4121 случай;
Кировоградская область - 695 случаев;
м. Киев - 7690 случаев;
Киевская область - 3548 случаев;
Львовская область - 8952 случая;
Луганская область - 120 случаев;
Николаевская область - 559 случаев;
Одесская область - 2960 случаев;
Полтавская область - 394 случая;
Ровенская область - 5701 случай;
Сумская область - 445 случаев;
Тернопольская область - 2773 случая;
Харьковская область - 3431 случай;
Херсонская область - 220 случаев;
Хмельницкая область - 1059 случаев;
Черновицкая область - 5634 случая;
Черкасская область - 902 случая;
Черниговская область - 720 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Пациенты, переболевшие Covid-19, у которых есть сахарный диабет, нуждаются в госпитализации в 6 раз чаще. Так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета. И они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Комментарии