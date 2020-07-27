Назвали заболевание, которое увеличивает риск смерти при Covid-19 в 12 раз

Сахарный диабет увеличивает риск смерти при Covid-19 в 12 раз. Фото: gazeta.ru

Пациенты, переболевшие Covid-19, у которых есть сахарный диабет, нуждаются в госпитализации в 6 раз чаще. Так как у них заболевание протекает тяжелее по сравнению с пациентами без диабета. И они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.

К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета. Их исследования опубликованы в журнале MedicalXpress.

Как установили эксперты, диабет занимает второе месте среди факторов, приводящих к тяжелому течению Covid-19. На первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания.

У пациентов с диабетом снижается иммунная защитная функция организма, по словам профессора университета Пракаша Дидвани. Он рекомендовал диабетикам регулярно проверять уровень сахара в крови и находиться в контакте с врачами. Кроме прочего, таким пациентам следует вести более активный образ жизни и хорошо спать.

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В свою очередь, доктор Джошуа Джозеф из отдела эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо в Колумбусе рекомендовал больным с повышенным уровнем сахара в крови находиться в постоянном контакте с врачами и социальными работниками.

Джозеф счел необходимым, чтобы врачи контролировали возможное развитие гипогликемии, что не менее опасно, чем повышение глюкозы в крови.

Как отметил специалист, в данном вопросе также может помочь использование телемедицины (использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией). По словам Джозефа таким способом пациенты смогут передавать данные об уровне сахара и других показателей, на основе которых врачи смогут принимать решение о необходимости помещения больного в стационар, предварительно изолировав его от пациентов, зараженных коронавирусом.

В Мемориальной больницы округа Стар в Техасе врачам выдали инструкцию, как выбирать, кого спасать. Больница переполнена инфицированными коронавирусом. В больнице будут оставлять тех, у кого выше шансы выжить. Остальных больных будут отправлять домой.