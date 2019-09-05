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четверг, 05 сентября 2019 13:18

Уровень стресса можно будет измерить дома

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Уровень стресса можно будет измерить дома
Результаты не будут использовать для постановки диагнозов Фото: tvoemisto.tv

Теперь каждый сможет измерить уровень гормонов стресса прямо дома. Ученые из Университета Цинциннати создали для этого специальное устройство.

Стресс часто называют тихим убийцей. Он медленно влияет на все системы организма и провоцирует заболевания, пишет 24 канал.

Прибор анализирует различные биоматериалы - кровь, слюну, мочу и пот. Тест измеряет показатели общих гормонов стресса с помощью ультрафиолетового света. Предоставляет первичную информацию о состоянии человека.

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Результаты не будут использовать для постановки диагнозов. Они будут указывать на наличие или отсутствие проблемы. Это первый шаг, чтобы человек понимал, надо ли ему квалифицированная помощь.

Сюзанна Вуллерс из Америки предлагает людям снять стресс, обняв коров со своей фермы. За это берет $75 в час. За день женщина принимает только 2 клиентов, хотя желающих больше.

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Дата
05
сентября

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