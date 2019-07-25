Телячьи нежности: придумали необычный способ снять стресс

Коровы помогают побороть стресс. Фото: Mountain Horse Farm

Сюзанна Вуллерс из Америки предлагает людям снять стресс, обняв коров со своей фермы. За это берет $75 в час.

За день женщина принимает только 2 клиентов, хотя желающих больше, пишет CNN.

Одним из преимуществ объятий с коровами - замедленный сердечный ритм этих животных. Человек реагирует на это и сама "замедляется". Особенно этот феномен подходит тем, кто не умеет концентрироваться. Также объятия является хорошей альтернативой йоги и дыхательным упражнениям.

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А еще коровы не утомляют разговорами. Они просто позволяют человеку находиться рядом и успокаиваться.

Побороть стресс помогут прогулки на улице в течение 20-30 минут. Об этом заявили американские ученые. Научные сотрудники Мичиганского университета провели испитание, участие в котором приняли 36 респондентов. Те прогуливались по десять минут или более три раза в неделю почти два месяца.