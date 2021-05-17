UNICEF просит у G7 и ЕС Covid-вакцину для бедных стран

UNICEF просит страны G7 и ЕС поделиться вакциной. Фото: pixabay.com

Исполнительный директор Детского фонда ООН (UNICEF) Генриетта Фор призвала страны "Группы семи" (G7) и Европейского союза отдать излишки вакцин от Covid-19 программе COVAX для вакцинации населения бедных стран.

"G7 и ЕС могут пожертвовать около 153 миллионов доз, если поделятся лишь 20 процентами запасов препарата в течение лета. Это не повредит программам вакцинации их населения", - заявила Фор, передает radiosvoboda.org.

Такая жертва может предотвратить появление новой горячей точки, вызванной вспышкой коронавируса.

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"Мы обеспокоены тем, что вспышка в Индии является предвестником того, что произойдет, если предупреждения останутся без внимания", - отметила Фор.

UNICEF оценивает дефицит поставок вакцин в 140 млн доз до конца мая и около 190 млн до конца июня. Он вызван вспышкой в ​​Индии и введением там запрета на экспорт произведенной местным Serum Institute вакцины AstraZeneca, которая является основной в рамках механизма COVAX.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус призвал передать вакцины странам с низким уровнем дохода, вместо вакцинировать детей и подростков против Covid-19. Он понимает, почему некоторые страны хотят вакцинировать детей и подростков, но в странах с низким и средним уровнем доходов запасов вакцины против Covid-19 было недостаточно даже для иммунизации медицинских работников, а больницы переполнены людьми, которые срочно нуждаются в спасении.