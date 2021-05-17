Украина ожидает 473 тыс. доз вакцины Pfizer: кто ее получит

Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах. Фото: Reuters

До конца мая в Украину должны прибыть более 473 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Ее получат работники учебных заведений, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Facebook.

"Также ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через "Дію", - говорится в сообщении.

Шмигаль отметил, что Минздрав готовится открыть на выходных соответствующие центры вакцинации. Первые такие пункты прививки должны заработать в крупных городах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль рассказал, сколько денег потратили на "карантинную" помощь украинцам

Министерство здравоохранения обнародовало алгоритм записи педагогов и учителей на вакцинацию от коронавируса, которая начнется с 24 мая. Для того, чтобы записаться на прививку работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального и высшего образования должны обратиться к руководителям учебных заведений.