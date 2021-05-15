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суббота, 15 мая 2021 03:23

Надо не вакцинировать детей, а делиться вакцинами с бедными странами - ВОЗ

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Надо не вакцинировать детей, а делиться вакцинами с бедными странами - ВОЗ
В ВОЗ призвали делиться вакцинами. Фото: Reuters

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус призвал передать вакцины странам с низким уровнем дохода вместо вакцинировать детей и подростков против Covid-19.

Он понимает, почему некоторые страны хотят вакцинировать детей и подростков, но сказал, что "прямо сейчас я призываю их пересмотреть свое решение", поскольку "в странах с низким и средним уровнем доходов запасов вакцины против Covid-19 было недостаточно даже для иммунизации медицинских работников, а больницы переполнены людьми, которые срочно нуждаются в спасательной помощи", цитирует BBC Тедроса Аданома Гебреесуса.

С тех пор как были утверждены первые вакцины, богатые страны скупили большую часть поставок, и многие стремятся вакцинировать как можно больше своего населения.

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Ряд стран позволили вакцинировать детей от 12 до 15 лет. Речь идет, в частности, о США и Канаде. В Швейцарии на прошлой неделе начали предлагать прививки 16-летним.

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