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понедельник, 27 мая 2019 18:01

Ульяна Супрун отправила в прошлое электрофорез

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Ульяна Супрун отправила в прошлое электрофорез
В мультидисциплинарной команде по реабилитации должны быть психолог, социальный работник, медсестра/медбрат, языковой терапевт и другие специалисты по необходимости Фото: Fortis Харьков

Министерство здравоохранения Украины утверждает новые должности - "врача физической и медицинской реабилитации", "физического терапевта", "эрготерапевта", "ассистента физического терапевта" и "ассистента эрготерапевта".

Эти специалисты будут работать над восстановлением функциональных возможностей человека. Делать это только с помощью доказательных методов лечения, рассказала Ульяна Супрун в Facebook.

Это важный шаг в преодолении недоказуемых и малоэффективных в реабилитации. Например, электрофорез - до сих пор распространенный метод функциональной реабилитации, хоть это отнюдь не свидетельствует о его эффективности. Аппаратная физиотерапия - вспомогательное средство реабилитации. Она может уменьшать боль и воспаление, ускорять регенерацию тканей и рассасывать рубцы. На этом возможности электрофореза исчерпываются.

Будут работать новые специалисты. Врач физической и реабилитационной медицины – будет возглавлять реабилитационный процесс, организовывать и координировать выполнение полного реабилитационного цикла - от медицинского и реабилитационного обследования, определения целей реабилитации к проведению реабилитационных вмешательств и контроля эффективности.

Физический терапевт будет определять, как улучшить качество жизни и двигательный потенциал человека, осуществлять мероприятия, направленные на улучшение деятельности опорно-двигательного аппарата и организма в целом, равновесия, координации, увеличение силы, выносливости мышц и совершенствования ловкости движений.

Эрготерапевт будет помогать восстановить утраченные или ограниченные функции движения и координации, заново учить человека жить в новых для нее условиях, помогая достичь максимальной самостоятельности в быту. Эрготерапевты будут помогать пациентам снова научиться ухаживать за собой - одеваться, раздеваться, мыться, готовить и есть. Они будут помогать людям заново учиться работать, развлекаться, осваивать новые хобби и общаться.

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Также в мультидисциплинарной команде по реабилитации должны быть психолог, социальный работник, медсестра/медбрат, языковой терапевт и другие специалисты по необходимости. Работа таких команд будет направлена прежде всего не на заболевание или травму пациента, а на устранение ограничения деятельности вследствие болезни или травмы.

Министерство здравоохранения Украины продолжит работать в штатном режиме.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала об этом в Facebook

Ее сообщение появился сразу после того, как премьер Владимир Гройсман объявил об отставке.

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