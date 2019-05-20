Супрун рассказала о дальнейшей работе министерства

Министерство здравоохранения Украины продолжит работать в штатном режиме.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала об этом в Facebook
Ее сообщение появился сразу после того, как премьер Владимир Гройсман объявил об отставке.
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"Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Нам к статусу и.о. не привыкать.
События сейчас будут развиваться как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новостей и переживать. Подкорректирует наши планы и обязательно о них всех сообщим ", - сообщила Супрун.
Премьер-министр Владимир Гройсман подаст в отставку на заседании правительства в среду. Об этом он заявил на брифинге в понедельник.
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