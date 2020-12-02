Ульяна Супрун назвала идеальное количество секса для украинцам

Ульяна Супрун назвала нормальное количество секса. Фото: life.pravda.com.ua

Тема секса для многих людей остается запретной. От этого возникает страх говорить, о неприятных вещи во время этого процесса. Брак сексуального образования не дает понять, что такое здоровый секс. Он затрагивает как физическое, так и ментальное здоровье и влияет на качество жизни.

Об этом рассказала Ульяна Супрун в Facebook.

"Нормальное количество секса - это то, которое приносит удовольствие вам и вашему партнеру. Некоторые исследования указывают, что в среднем человек занимается сексом более 50 раз в год, или один раз в неделю. Если у вас сексуальное желание возникает чаще или реже - это нормально", - пояснила ексминистерка МОЗ Украины.

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Нормальное количество секса - это та, которая приносит удовольствие вам и вашему партнеру.

Британский стартап Killing Kittens создал первую в мире соцсеть для секса. Приложение запущено в честь 15-летия компания, которая специализируется на организации оргий. Сервис позволит наслаждаться сексуальными играми дистанционно.