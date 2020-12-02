Ульяна Супрун назвала идеальное количество секса для украинцам

Тема секса для многих людей остается запретной. От этого возникает страх говорить, о неприятных вещи во время этого процесса. Брак сексуального образования не дает понять, что такое здоровый секс. Он затрагивает как физическое, так и ментальное здоровье и влияет на качество жизни.
Об этом рассказала Ульяна Супрун в Facebook.
"Нормальное количество секса - это то, которое приносит удовольствие вам и вашему партнеру. Некоторые исследования указывают, что в среднем человек занимается сексом более 50 раз в год, или один раз в неделю. Если у вас сексуальное желание возникает чаще или реже - это нормально", - пояснила ексминистерка МОЗ Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Циничная идея по всем украинском: Супрун о возможности закупки российской вакцины
Нормальное количество секса - это та, которая приносит удовольствие вам и вашему партнеру.
Британский стартап Killing Kittens создал первую в мире соцсеть для секса. Приложение запущено в честь 15-летия компания, которая специализируется на организации оргий.
Сервис позволит наслаждаться сексуальными играми дистанционно.
Комментарии