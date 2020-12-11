Украины нет в перечне государств, заключивших сделки на покупку вакцины

Министерство здравоохранения Украины подписало документы по международной программе COVAX. Фото: pixabay

Существенных прямых договоров с мировыми компаниями-разработчиками вакцин на их приобретение правительство Украины не заключило.

Основную часть препарата еще на стадии разработки приобрели богатые страны, сообщили в отчете группы международных благотворительных организаций People's Vaccine Alliance, передает "Радио Свобода".

Развитые государства закупили столько вакцины, что смогут по 3 раза вакцинировать своих граждан. Но в 70 странах мира лекарства смогут получить только 1 человек из 10. Украина и десятки других стран намерены получить вакцину по международной программе COVAX, куда входят 189 государств.

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"Нельзя, чтобы человек был лишен доступа к вакцине в зависимости от того, в какой стране он живет, или от количества денег у него в кармане. Но если не будет значительных изменений, то миллиарды людей в мире в ближайшие годы не смогут получить безопасных и действенных вакцин от коронавируса", - отметила представительница организации "Оксфам" Анна Марриотт.

Министерство здравоохранения Украины подписало документы по международной программе COVAX, согласно которой наша страна бесплатно получит вакцину от коронавируса в начале 2021 года.

Вопрос локдауна в Украине не решится, если прививки получат только 4 млн граждан. На такое количество человек хватит вакцины, обещанной Украине в рамках инициативы COVAX. Чтобы разорвать цепочку передачи Covid-19, необходимо вакцинировать минимум 18-19 млн украинцев, считает председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.