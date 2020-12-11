Украины нет в перечне государств, заключивших сделки на покупку вакцины

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 603
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 513
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3978
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4500
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1386
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 441
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3123
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 945
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3195
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 945
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3195
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1926
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 декабря 2020
Просмотров: 234
Човень
Останніми днями закортіло зробити човень — так у нас кажуть, з м'яким знаком у кінці, як у слові березень. Отже, човень — такий, як стояв ...
пятница, 11 декабря 2020 12:11

Украины нет в перечне государств, заключивших сделки на покупку вакцины

1 Комментировать
Украины нет в перечне государств, заключивших сделки на покупку вакцины
Министерство здравоохранения Украины подписало документы по международной программе COVAX. Фото: pixabay

Существенных прямых договоров с мировыми компаниями-разработчиками вакцин на их приобретение правительство Украины не заключило.

Основную часть препарата еще на стадии разработки приобрели богатые страны, сообщили в отчете группы международных благотворительных организаций People's Vaccine Alliance, передает "Радио Свобода".

Развитые государства закупили столько вакцины, что смогут по 3 раза вакцинировать своих граждан. Но в 70 странах мира лекарства смогут получить только 1 человек из 10. Украина и десятки других стран намерены получить вакцину по международной программе COVAX, куда входят 189 государств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19: кого первыми бесплатно вакцинируют в Украине

"Нельзя, чтобы человек был лишен доступа к вакцине в зависимости от того, в какой стране он живет, или от количества денег у него в кармане. Но если не будет значительных изменений, то миллиарды людей в мире в ближайшие годы не смогут получить безопасных и действенных вакцин от коронавируса", - отметила представительница организации "Оксфам" Анна Марриотт.

Министерство здравоохранения Украины подписало документы по международной программе COVAX, согласно которой наша страна бесплатно получит вакцину от коронавируса в начале 2021 года.

Вопрос локдауна в Украине не решится, если прививки получат только 4 млн граждан. На такое количество человек хватит вакцины, обещанной Украине в рамках инициативы COVAX. Чтобы разорвать цепочку передачи Covid-19, необходимо вакцинировать минимум 18-19 млн украинцев, считает председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украины нет в перечне государств, заключивших сделки на покупку вакцины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Астма нарушает работу мозга

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 38277
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 29431
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
 Просмотров: 10323
&quot;Я себя не стыжусь&quot; - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте
"Я себя не стыжусь" - фото обнаженной депутатки вызвало фурор в парламенте Просмотров: 10080
13-летний подросток выпрыгнул с окна десятого этажа
13-летний подросток выпрыгнул с окна десятого этажа Просмотров: 5644
Здоровье
Названа дата начала вакцинации в Украине
Названа дата начала вакцинации в Украине Просмотров: 9
Больных Covid-19 принимают больницы Укрзализныци
Больных Covid-19 принимают больницы Укрзализныци Просмотров: 36
К коронавирусу добавится грипп - назвали самий тяжелий зимний период для украинцев
К коронавирусу добавится грипп - назвали самий тяжелий зимний период для украинцев Просмотров: 162
В Украине начали фиксировать повторные заражения коронавирусом
В Украине начали фиксировать повторные заражения коронавирусом Просмотров: 306
Астма нарушает работу мозга
Астма нарушает работу мозга
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
7
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
Венгрия стремится войны с Украиной
2
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
1
СТО TopAuto — техническое обслуживание и ремонт автомобилей марки Тойота и Лексус
Голосов: 614
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть