Чтобы остановить Covid-19 в Украине, нужно вакцинировать половину населения

Covid-19 остановит тотальная вакцинация. Фото: Укринформ

Вопрос локдауна в Украине не решится, если прививки получат только 4 млн граждан. На такое количество человек хватит вакцины, обещанной Украине в рамках инициативы COVAX.

Чтобы разорвать цепочку передачи Covid-19, необходимо вакцинировать минимум 18-19 млн украинцев, считает председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

"По нынешним прогнозам, мы где-то к середине лета (2021) будем иметь достаточное количество провакцинированных людей", - сказал он в эфире "Право на власть".

Вакцину от фонда COVAX в Украине ожидают получить примерно 1 мая 2021. Речь идет о 8 млн доз, которых хватит на 4 млн граждан (20% населения), поскольку препарат "вводят дважды".

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Прививки планируют делать людям из группы риска (пожилым, с хроническими заболеваниями), а также медицинским работникам, полицейским, военным из зоны ООС. По словам Радуцкого, - бесплатно или за минимальную стоимость.

Страна также ведет переговоры с разработчиками вакцин вне инициативы COVAX. Эти препараты можно получить на коммерческой основе. "Цены очень разные", - сказал политик.

Напомним, Михаил Радуцкий считает, что ситуация с Covid-19 в Украине была бы более стабильной, если бы во время карантина выходного дня остановили общественный транспорт.