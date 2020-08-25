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вторник, 25 августа 2020 14:02

Украинские ученые обнаружили положительную связь между различными коронавирусами

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Украинские ученые обнаружили положительную связь между различными коронавирусами
Коронавирусы вызывают перекрестный гуморальный иммунитет. Фото: Pixabay

Антитела, которые помогут при борьбе с Covid-19 могут быть у людей, переболевших другим типом коронавируса.

Таковы результаты исследования группы украинских ученых под руководством профессора Ростислава Белого, пишет "Українська правда".

Согласно их исследованиям, коронавирусы вызывают перекрестный гуморальный иммунитет.

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"Это означает, что человек, переболевший каким-то банальним ОРЗ, вызванным одним из многочисленных коронавирусов, которые "ходят" ежегодно, имеет шансы получить антитела против пандемического SARS-CoV-2. Вполне возможно, что именно этим вызвано столь разное течение болезни у внешне одинаково здоровых людей, которое является одной из основных загадок нынешней пандемии", - объясняет ученый Семен Есилевский, комментируя исследование группы украинских ученых.

Эта особенность открывает новые возможности в борьбе с коронавирусными инфекциями.

Вакцину против Covid-19, которую можно вводить одной дозой через нос, разработали ученые Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе. Благодаря исследованию препарата на мышах обнаружили, что введение через нос более эффективно, чем обычные инъекции.

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