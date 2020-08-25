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вторник, 25 августа 2020 10:31

Ученые разработали новый метод вакцинации от коронавируса

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Ученые разработали новый метод вакцинации от коронавируса
Благодаря исследованию препарата на мышах обнаружили, что введение через нос более эффективно, чем обычные инъекции. Фото: Pixabay

Вакцину против Covid-19, которую можно вводить одной дозой через нос, разработали ученые Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Результаты своей работы они описали в статье в журнале Cell, передает 5 канал.

Благодаря исследованию препарата на мышах обнаружили, что введение через нос более эффективно, чем обычные инъекции. Ученые установили, что назальное применение вакцины вызывает сильный иммунный ответ во всем организме, однако наибольшую защиту формируется в самой носовой полости и дыхательных путях.

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Исследователи сравнили вакцины, которые вводили мышам двумя способами - в нос и внутримышечно. Хотя инъекция вызвала иммунный ответ, который предотвращала пневмонию, она не блокировала инфекцию в носу и легких. Такая вакцина может снизить тяжесть Covid-19, но она не предотвращает инфицирование и передачу вируса другим людям.

Также было выявлено, что назальная вакцина не дает коронавирусу размножаться в верхних дыхательных путях. У грызунов образовался стерилизации иммунитета, когда нет никаких признаков заражения после преднамеренного введения вируса в организм. Однако необходимы дальнейшие испытания, в том числе с участием людей.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, согласовал с президентом РФ Владимиром Путиным испытания российской вакцины против коронавируса на белорусских гражданах.

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Дата
25
августа

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