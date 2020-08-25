Российскую вакцину от коронавируса испытают на белорусах

Беларусь является единственной страной, которая ожидает получить вакцину, разработанную в РФ. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, согласовал с президентом РФ Владимиром Путиным испытания российской вакцины против коронавируса на белорусских гражданах.

"Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации", сообщается на официальном сайте Лукашенко.

Таким образом Беларусь является единственной страной, которая ожидает получить вакцину, разработанную в РФ.

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Иностранные эксперты выразили обеспокоенность из-за ускоренных темпов испытания вакцины в России, а также незначительное количество людей, которые участвовали в испытаниях. Во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что допуск российской вакцины к имеющимся результатам клинических исследований противоречит международной практике.