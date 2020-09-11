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пятница, 11 сентября 2020 12:18

Украинские ученые обещают создать уникальный тест, чтобы различить грипп и коронавирус

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Украинские ученые обещают создать уникальный тест, чтобы различить грипп и коронавирус
Министерство здравоохранения заказало у ученых тест-систему, которая будет определять различные виды вирусов. Фото: pixabay

В Украине начали подготовку к сезону гриппа.

Поэтому решили разработать тест-систему, которая позволит определять с одного образца, чем болен человек: гриппом, парагриппом или коронавирусом, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Україна 24".

"Сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь, огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к Covid-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", - сказал он.

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Министерство здравоохранения заказало у ученых тест-систему, которая будет определять различные виды вирусов.

"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одного образца проявлять четко - это будет на 5-6 плашек панелей, и четко будет показывать, это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", - отметил главный санврач.

11 сентября зафиксировано более 148 тыс. случаев коронавирусной болезни, прирост новых случаев за сутки - 3144 инфицированных, что является новым антирекордом.

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