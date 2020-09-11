В Украине впервые Covid-19 заболели более 3 тыс. человек за сутки

В результате болезни всего в Украине умерли 3076 человек, из них за сутки - 53. Фото: pixabay.com

11 сентября зафиксировано более 148 тыс. случаев коронавирусной болезни, прирост новых случаев за сутки 3144 инфицированных, что является новым антирекордом.

По данным карты мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, с начала эпидемии в стране выявили 148 756 больных Covid-19.

В результате болезни всего в Украине умерли 3076 человек, из них за сутки - 53.

По состоянию на 10 сентября, выздоровели 65 877 человек.

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинская система теперь готова помогать всем больным Covid-19.

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С 14 сентября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Соответствующие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.