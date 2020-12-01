Украинская вакцина имеет значительное преимущество

Вакцина от Covid-19 может появиться в Украине до конца 2021 года. Фото: pinterest.com

Профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов объяснил, чем отличается потенциальная украинская вакцина от вакцины Pfizer.

РНК-вакцина неустойчивая и требует хранения при очень низких температурах, заявил Фаваров в интервью УНН.

"В Pfizer получили прекрасный результат - 90% людей защищает. Это так называемая мРНК-вакцина. Берется РНК и в этом своем наработанном виде "разливается" и пакуется, замораживается и доставляется. К сожалению, огромная проблема - это хранение при температуре -70°. РНК неустойчива, и если она нагревается даже до комнатной температуры, то, к сожалению, распадается. Поэтому представить, что ближайшие полгода такие вакцины получат распространение на территории стран бывшего СССР - это маловероятно ", - сказал он.

Он также отметил, что украинская вакцина похожа на вакцину компании "Новартис" по принципу создания. Она сейчас проходит третью фазу клинических исследований.

"Наша вакцина по принципу создания и применения аналогична той, которую тестирует "Новартис". Она основана на рекомбинантных белков. Такие вакцины называются субодиничний. Они более устойчивы и не требуют особых морозильных установок и доставки. Поэтому ее использование в таких странах, как Украина, гораздо вероятнее и эффективнее, чем таких вот сложных и очень чувствительных к температурному режиму вакцин", - рассказал профессор.

В США уже осуществили первую воздушную поставку вакцин Pfizer из Брюсселя в аэропорт Чикаго. 10 декабря будут принимать решение о лицензии Pfizer, которая подала заявку 20 ноября.