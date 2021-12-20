Украинка более семи месяцев болела Covid-19 и установила рекорд

Семь с половиной месяцев черновчанка Юлия Драпата была носительницей коронавируса и установила рекорд. Фото: tsn.ua

Юлия Драпата из Черновцов семь с половиной месяцев была носительницей коронавируса.

В Украине это фиксируют впервые. Женщину даже внесли в Национальный реестр рекордов, говорится в сюжете ТСН.

Юлия Драпата инфицировалась коронавирусом в ноябре 2020 года. Узнала это случайно, когда приехала в Германию на очередной курс химиотерапии от лимфомы.

Симптомы болезни исчезли через несколько недель. ПЦР-тесты делала в разных лабораториях, но результат не изменялся.

Позже развилась пневмония – было 15% поражения легких. Впрочем, показаний для госпитализации не было. Врачи Черновицкой областной больницы лечили женщину стандартно, по схеме которой лечили всех пациентов.

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Результаты ПЦР-исследований Юлии ошеломляли местных врачей. Но заверили, что инфицировать других она не может.

В Министерстве тоже объяснений не услышала – обращалась и туда. Ведь из-за длительного присутствия вируса немецкие врачи колебались, продолжать ли ее лечение от онкологии.

Негативный тест женщина получила только в июне 2021 года. Специалисты предполагают, что у Юлии эта аномалия может быть связана с ослаблением иммунитета после противоопухолевой терапии.

Следует отметить, что в мире уже были случаи, когда онкобольные долгое время оставались носителями коронавируса.

Коронавирус может привести к жутким осложнениям – развитию синдрома Гиена-Барре и других аутоиммунных заболеваний. При тяжелом течении болезни возможны паралич дыхательных и краниальных мышц.