У пациентов с Covid-19 обнаружили жуткие осложнения

 
Ексклюзивы
1/5
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 639
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 684
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 630
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 23635
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 639
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 954
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1296
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 558
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 738
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
22
5
17
3
5
&quot;Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти&quot; - о чем говорят в очередях на вакцинацию
"Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти" - о чем говорят в очередях на вакцинацию
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
&quot;Не хочу умереть&quot; - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 558
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 639
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 351
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 909
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 июня 2021
Просмотров: 504
Про лапу тигра й війну, якої "немає"
Конфлікт хлопчачого гурту зі слабшими сусідами гаситься миротворчими стусанами. Зійшлися інтереси села й невеликого кутка – на чужу територію ...
понедельник, 07 июня 2021 11:44

У пациентов с Covid-19 обнаружили жуткие осложнения

  Комментировать
У пациентов с Covid-19 обнаружили жуткие осложнения
Синдром Гиена-Барре - наиболее распространенная из приобретенных воспалительных нейропатий. Фото: pixabay.com

Коронавирус может привести к развитию синдрома Гиена-Барре и другим аутоиммунным заболеваниям.

В случае тяжелого течения болезни возможны паралич дыхательных и краниальных мышц, передает EurekAlert. Исследователи из Бирмингемского университета изучили данные пациентов, которые переболели в тяжелой и легкой формах Covid-19. У больных с тяжелой формой фиксировали онемение конечностей, мышечную слабость и головную боль, а также проблемы с координацией.

"Антитела, которые мы идентифицировали, вызывают ряд аутоиммунных заболеваний мышц, кожи и сердца. Мы исследуем, действительно ли эти аутоантитела вызывают симптомы у пациентов, и является ли это обычным явлением после Covid-19", – заявил профессор Алекс Рихтер.

Синдром Гиена-Барре - наиболее распространенная из приобретенных воспалительных нейропатий. Болезнь чаще всего поражает периферические нервы. Синдром может привести к полному параличу. При этом болезнь излечима даже в тяжелых случаях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцина Pfizer: в Израиле у 13 человек парализовало лицо после прививки

В Ираке зафиксировали уже шесть случаев заражения так называемым черным грибком, вспышку которого ранее зарегистрировали в Индии, двое больных умерли. В Индии же врачи обнаружили новый вид осложнений у Covid-больных пациентов. Так называемая "желтая плесень" вызывает полиорганную недостаточность и некроз тканей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У пациентов с Covid-19 обнаружили жуткие осложнения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июня

В Донецк приехал поезд "Интерсити" из Киева

Расстреляли украинского писателя

К Порошенко на торжества приехали Байден и Лукашенко

Израиль расширил территорию

Самое читаемое
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
9
 18 Просмотров: 14022
Россия требует запретить форму сборной Украины
Россия требует запретить форму сборной Украины Просмотров: 8289
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
20
 Просмотров: 7371
На кладбище вывезли трех живых людей
На кладбище вывезли трех живых людей
 Просмотров: 4599
Когда людям больше хочется секса
Когда людям больше хочется секса Просмотров: 3834
Здоровье
Как уберечься от укуса насекомых - советы врача
Как уберечься от укуса насекомых - советы врача
 Просмотров: 180
"Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти" - о чем говорят в очередях на вакцинацию
"Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти" - о чем говорят в очередях на вакцинацию
22
 Просмотров: 459
Как выбрать стоматолога - советы от Amel Smart
Как выбрать стоматолога - советы от Amel Smart
Covid-19 сдает позиции. Таких цифр ждали месяцами
Covid-19 сдает позиции. Таких цифр ждали месяцами Просмотров: 828
Украинские Covid-паспорта признали три страны
Украинские Covid-паспорта признали три страны Просмотров: 621
Больше всего комментируют
25
"Закон об олигархах" принимается против Порошенко - Геращенко
18
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
3
"Сотрудничать с воплощением зла" - посоветовали, как строить отношения с Беларусью
2
Украинские черешни стали самыми дорогими в мире
2
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
Голосов: 3012
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть