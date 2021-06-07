У пациентов с Covid-19 обнаружили жуткие осложнения

Синдром Гиена-Барре - наиболее распространенная из приобретенных воспалительных нейропатий. Фото: pixabay.com

Коронавирус может привести к развитию синдрома Гиена-Барре и другим аутоиммунным заболеваниям.

В случае тяжелого течения болезни возможны паралич дыхательных и краниальных мышц, передает EurekAlert. Исследователи из Бирмингемского университета изучили данные пациентов, которые переболели в тяжелой и легкой формах Covid-19. У больных с тяжелой формой фиксировали онемение конечностей, мышечную слабость и головную боль, а также проблемы с координацией.

"Антитела, которые мы идентифицировали, вызывают ряд аутоиммунных заболеваний мышц, кожи и сердца. Мы исследуем, действительно ли эти аутоантитела вызывают симптомы у пациентов, и является ли это обычным явлением после Covid-19", – заявил профессор Алекс Рихтер.

Синдром Гиена-Барре - наиболее распространенная из приобретенных воспалительных нейропатий. Болезнь чаще всего поражает периферические нервы. Синдром может привести к полному параличу. При этом болезнь излечима даже в тяжелых случаях.

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В Ираке зафиксировали уже шесть случаев заражения так называемым черным грибком, вспышку которого ранее зарегистрировали в Индии, двое больных умерли. В Индии же врачи обнаружили новый вид осложнений у Covid-больных пациентов. Так называемая "желтая плесень" вызывает полиорганную недостаточность и некроз тканей.