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воскресенье, 18 августа 2019 12:19

Украинцы избегают вакцинации: назвали 2 причины

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Украинцы избегают вакцинации: назвали 2 причины
Украина последние годы находится среди стран мира с самым низким уровнем охвата вакцинацией. Фото - ТСН

Украина последние годы находится среди стран мира с самым низким уровнем охвата вакцинацией.

Есть две основные причины высокого уровня недоверия к вакцинации в Украине. Это неосведомленность медработников и политические спекуляции на этих вопросах, говорит детский иммунолог Федор Лапий.

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"Медицинские работники должны быть более грамотными и разбираться в вопросах вакцинации. Потому что окончательную информацию пациент должен получить от медицинского работника. Уже проведено очень много работы - тренингов, семинаров, обучения, но этим проблема не решится за два дня. Вторая причина - то, что в Украине вакцинация является частым предметом для спекуляции политиков. И, как было продемонстрировано в исследовании, и результаты этого исследования были опубликованы в 2018 году в American Journal of Public Health, где были проанализированы появление фейковой ых информации о вакцинации, то большинство информационных сообщений, которые будоражат общество, оказывают противоречивую информацию, происходят от РФ " - сказал иммунолог, передает УНН.

Это считается одним из элементов гибридной войны, по словам Лапия.

Президент Владимир Зеленский и СНБО не реагируют на вопросы вакцинации украинцев. Так считает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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18
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