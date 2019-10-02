Украинцы будут зарабатывать на каштанах

Украинцам предлагают зарабатывать на каштанах. Фото: Волынь-новая

Украинцам предлагают зарабатывать на каштанах. Их уже начали скупать в пунктах приема вторичного сырья. Один килограмм стоит две гривны.

За полчаса можно собрать до двух килограммов каштанов - сообщает Сегодня.

"В прошлом году каштанов было больше, а желающих сдать – целые очереди. В этом году каштаны в дефиците – они мелкие и мало. Несут детвора, школьники, дошкольники. С мамой гуляют, собирают, принесут килограмма два", - говорит приемщик Александр Николайчук.

В прошлом году за сезон киевляне сдали 45 тонн каштанов. Их собирают для лекарственных и косметических целей.

"Из них делают препараты, которые улучшают состояние сосудов. Венотоник - препарат, который улучшает состояние. Как раз актуально для женщин, кто ходит на высоких каблуках и страдает варикозом", - рассказывает заведующий аптеки Александр Ломака.

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Осенью лучше всего избавляться от глистов. Тогда наименьший риск повторного заражения. Эти паразиты живут в теле человека до нескольких лет, все время его отравляя.

Стоит есть семена тыквы со скорлупой. Через час выпить чайную ложку касторового масла. Употребляют 100 семян в день в четыре приема. Чеснок, хоть и является антибактериальным, но на глистов тоже не действует. Надо есть киви, чтобы глисты голодали. Расщепляет те соединения, которыми питаются паразиты.