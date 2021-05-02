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воскресенье, 02 мая 2021 23:54

Украинцев предупредили о мощной магнитной бури: как уберечь себя

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Украинцев предупредили о мощной магнитной бури: как уберечь себя

Май начнется с повышенной солнечной активности: первый всплеск ожидаются 4 мая.

Следующий длительный период повышенной активности ожидается с 12 по 17 мая. Самая мощная магнитная буря будет 13 и 14 мая. И третья буря ожидается 20 мая.

Врачи говорят, что в первую очередь магнитная буря негативно влияет на людей с метеозависимостью и пожилых. Могут почувствовать влияние бури гипертоники, гипотоники и сердечники. Им медики советуют держать рядом лекарства, пишет GreenPost.

В эти дни может возникать головная боль, мигрень, нарушаться ритмы сердца, скакать давление и шуметь в ушах. Медики советуют не планировать на эти дни никаких важных и ответственных дел, хорошо высыпаться, питаться и отдыхать. Также стоит следить за давлением.

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Чтобы безопасно пережить трудный период, за несколько дней до бурь перейдите на правильный образ жизни. Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе, энергетических напитков. Проводите больше времени на свежем воздухе. Ложитесь спать в одно и то же время, высыпайтесь. Исключите источники стресса, меньше нервничайте и не накручивайте себя. Пейте больше воды и травяных чаев.

Если ваше самочувствие сильно ухудшилось - обратитесь к врачу или возьмите больничный.

Ранее ученые выяснили причину летальных исходов Covid-19.

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