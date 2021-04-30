Ученые выяснили причину летальных исходов Covid-19

Антитела, которые вырабатываются для защиты от вируса, могут приводить к летальным исходам. Фото: pixabay.com

В отличие от других коронавирусов, Covid-19 смертельно опасен. К летальным исходам приводят антитела, которые организм начинает вырабатывать в ответ на инфекцию.

Ключевым моментом исследования ученых Колумбийского университета, а также хирургов Комплексного онкологического центра стало сравнение легких людей, умерших от Covid-19, с легкими пораженных другими видами коронавирусов, которые выжили, пишет MedicalXpress.

Оказалось, что именно антитела, которые вырабатываются для защиты от вируса, могут приводить к летальным исходам. Феномен заключается в том, что антитела продуцируются в таком количестве, которое вместо снижения уровня воспаления, наоборот, усиливает его.

Речь идет о клеточных молекулах цитокинах типа IL-1beta, количество которых при коронавирусном заболевании увеличивается в сотни раз. Благодаря исследованию начали создавать лекарства, подавляющие действие IL-1beta и уменьшающие воспаление. Ряд подобных препаратов уже испытывают на пациентах с диагнозом Covid-19.

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Протекание заболевания изменилось. Симптомы, которые были в начале пандемии 2020 года, наблюдаются все реже. В частности, потеря обоняния и вкуса почти не случается. Главный инфекционист Львовщины Сергей Федоренко назвал новые симптомы Covid-19.