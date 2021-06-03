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четверг, 03 июня 2021 13:27

Украинцев летом атакует опасная инфекция

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Украинцев летом атакует опасная инфекция
Почти каждый ребенок в мире хотя бы раз до 5-летнего возраста заражается ротавирусной инфекцией. Фото: pexels-pixabay

С приходом весенне-летней поры учащаются случаи заражения ротавирусной инфекцией. К болезни уязвимы дети. У них она протекает тяжелее, чем у взрослых. Помочь проблеме можно вакцинацией.

Об этом Gazeta.ua рассказала Алена Матейчук, столичный семейный врач.

"Ротавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, через грязные руки. Симптомы: рвота, понос, высокая температура, интоксикация, головная боль. Они похожи на пищевое отравление. Убедиться в том, что это ротавирусная инфекция, можно с помощью специального теста. Продается в аптеке. Его можно сделать дома, взяв пробу из кала", - сказал врач.

Почти каждый ребенок в мире хотя бы один раз до 5-летнего возраста заражается ротавирусной инфекцией. Особенно опасна она для младенцев и маленьких детей. У них могут быть дополнительные симптомы - потеря аппетита и обезвоживание. Приводит к смерти более 215 тыс. детей ежегодно.

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"Наиболее уязвимы к болезни дети. Инфекция приводит к быстрому обезвоживанию и трудно протекает. Без стационара не обойтись. Предотвратить это можно вакцинацией. Она не является обязательной. Делается по желанию родителей. Вакцину приобрести можно в аптеке. Потом прийти к семейному врачу, чтобы тот ее вколол ", - продолжила Матейчук.

Для обеспечения ранней защиты от инфекции достаточно две дозы. Прививают с интервалом минимум в 1 мес. Курс вакцинации следует завершить до достижения ребенком возраста 24 недель. Вакцина защищает от вирусных гастроэнтеритов и развития тяжелых форм заболевания.

С целью профилактики ротавирусной инфекции желательно соблюдать правила гигиены и мытья рук. Использовать антисептики. Часто обрабатывать игрушки и другие предметы в игровых комнатах, детских спальнях. Взрослым обязательно мыть руки перед и после пеленания, переодевания детей, перед приготовлением и раздачей пищи. Следить за чистотой пищевых продуктов и питьевой воды. Тщательно обрабатывать посуду и бутылочки с сосками для кормления детей.

Кривошея может быть у каждого ребенка. Это одна из самых распространенных ортопедических патологий, которые возникают из-за малого опыта родителей. Или причина в кривом положении в утробе. От этого никто не застрахован, однако надо вовремя помочь малышу.

Автор: Влада Москвитис
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03
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