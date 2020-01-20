Украина занимает одно из первых мест в антирейтинге

По уровню смертности младенцев Украина занимает одно из первых мест в Европе.
Средний показатель в Украине составляет 7,5 мертворожденных на 1000 родившихся живыми. В странах ЕС он вдвое меньше - 3,4 на 1000. Сообщает об этом Минздрав Украины на официальной странице в Facebook.
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В такой ситуации медицинскую помощь новорожденным сделали приоритетным направлением финансирования. В программу медицинских гарантий включили различные виды медицинской помощи детям в сложных неонатальных состояниях, в частности:
- интенсивная терапия
- респираторная (дыхательная) поддержка
- круглосуточное парентеральное питание
- круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование
- аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г
- вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок
- метаболический скрининг у новорожденных.
Программа медицинских гарантий для населения заработает в апреле 2020-го. Из бюджета на нее выделили 72 млрд грн. Запустят программу в рамках второго этапа медицинской реформы.
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