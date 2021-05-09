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воскресенье, 09 мая 2021 09:26

Украина - вторая в Европе по смертности от Сovid-19 за сутки: свежие данные

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Украина - вторая в Европе по смертности от Сovid-19 за сутки: свежие данные
Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Днепропетровской области. Фото: pixabay

8 мая в Украине подтвердили коронавирус в 5372 человек.

Также зафиксировали 193 смерти, а 2599 больных оказались в больницах, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Заболели 244 ребенка и 57 медиков. 9181 человек поборол болезнь.

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Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

Протестировали 46516 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2119510 человек, умерли - 46393.

В мире за 8 мая обнаружили 781 тисячу новых случаев заболевания на коронавирус. Больше всего - в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 11 место в мире и четвертое в Европе, по данным сайта Worldometers

В Индии зафиксировали более 409 тисяч новых заражений, в Бразилии - более 63 тисячи, в США - более 35 тисяч. Также более 20 тисяч больных зарегистрировали во Франции. Далее по количеству больных в рейтинге Турция и Аргентина. Украина среди стран мира занимает 11 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - четвертую позицию, по уровню смертности за сутки от коронавируса в Европе - второе место.

За сутки 7 мая в Украине обнаружили 8710 новых больных коронавирусом. Из них детей - 374, медработников - 193. Наибольшее количество подтвержденных случаев в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

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