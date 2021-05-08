Covid-инфицированных в Украине увеличилось более чем на 8 тыс.: кто в лидерах

Обновили статистику заболеваемости коронавирусом в Украине. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 8710 новых больных коронавирусом. Из них детей - 374, медработников - 193.

Такие данные по состоянию на утро 8 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 114 138 украинцев. Умерли 46 200 пациентов, из них 370 - за последние сутки. Выздоровели 17 505 70 пациентов, за последние сутки - 19 408.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 753 случая/ 5032 прививки;

Винницкая область - 225 случаев/ 1939 прививок;

Волынская область - 221 случай/ 718 прививок;

Днепропетровская область - 668 случаев/ 3574 прививки;

Донецкая область - 569 случаев/ 1133 прививки;

Житомирская область - 269 случаев/ 741 прививка;

Закарпатская - 121 случай/ 597 прививок;

Запорожская область - 424 случая/ 1516 прививок;

Ивано-Франковская область - 165 случаев/ 1201 прививка;

Киевская область - 370 случаев/ 2662 прививки;

Кировоградская область - 143 случая/ 1088 прививок;

Луганская область - 264 случая/ 670 прививок;

Львовская область - 478 случаев/ 3215 прививок;

Николаевская область - 286 случаев/ 857 прививок;

Одесская область - 366 случаев/ 1618 прививок;

Полтавская область - 317 случаев/ 673 прививки;

Ровенская область - 475 случаев/ 1256 прививок;

Сумская область - 352 случая/ 1078 прививок;

Тернопольская область - 264 случая/ 578 прививок;

Харьковская область - 623 случая/ 198 прививок;

Херсонская область - 227 случаев/ 1940 прививок;

Хмельницкая область - 378 случаев/ 1184 прививки;

Черкасская область - 314 случаев/ 995 прививок;

Черновицкая область - 105 случаев/ 475 прививок;

Черниговская область - 333 случая/ 1108 прививок.

Напомним, в Украине больше не будет красных зон епидопасности. Вскоре последняя область "красного" цвета - Сумская - покинет ее.