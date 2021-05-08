Covid-инфицированных в Украине увеличилось более чем на 8 тыс.: кто в лидерах

За последние сутки в Украине обнаружили 8710 новых больных коронавирусом. Из них детей - 374, медработников - 193.
Такие данные по состоянию на утро 8 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 114 138 украинцев. Умерли 46 200 пациентов, из них 370 - за последние сутки. Выздоровели 17 505 70 пациентов, за последние сутки - 19 408.
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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев - 753 случая/ 5032 прививки;
Винницкая область - 225 случаев/ 1939 прививок;
Волынская область - 221 случай/ 718 прививок;
Днепропетровская область - 668 случаев/ 3574 прививки;
Донецкая область - 569 случаев/ 1133 прививки;
Житомирская область - 269 случаев/ 741 прививка;
Закарпатская - 121 случай/ 597 прививок;
Запорожская область - 424 случая/ 1516 прививок;
Ивано-Франковская область - 165 случаев/ 1201 прививка;
Киевская область - 370 случаев/ 2662 прививки;
Кировоградская область - 143 случая/ 1088 прививок;
Луганская область - 264 случая/ 670 прививок;
Львовская область - 478 случаев/ 3215 прививок;
Николаевская область - 286 случаев/ 857 прививок;
Одесская область - 366 случаев/ 1618 прививок;
Полтавская область - 317 случаев/ 673 прививки;
Ровенская область - 475 случаев/ 1256 прививок;
Сумская область - 352 случая/ 1078 прививок;
Тернопольская область - 264 случая/ 578 прививок;
Харьковская область - 623 случая/ 198 прививок;
Херсонская область - 227 случаев/ 1940 прививок;
Хмельницкая область - 378 случаев/ 1184 прививки;
Черкасская область - 314 случаев/ 995 прививок;
Черновицкая область - 105 случаев/ 475 прививок;
Черниговская область - 333 случая/ 1108 прививок.
Напомним, в Украине больше не будет красных зон епидопасности. Вскоре последняя область "красного" цвета - Сумская - покинет ее.
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