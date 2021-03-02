Украина столкнулась с третьей волной пандемии - медик

В Украине начинается 3 волна коронавируса. Фото: pixabay

Перед Украиной стоит 3-я волна эпидемии коронавируса.

В то же время 2-я волна пока еще не прошла, заявил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

Медик утверждает, что такой вывод можно сделать из того, что растет прирост больных коронавирусом. В больнице Мечникова, в частности, находится 60 пациентов, 10 из которых - в реанимации.

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"Как мы и прогнозировали, весенняя волна пандемии набирает обороты. Цифры пока что не критичны, но есть устойчивая тенденция к росту", - сказал Рыженко.

По его словам, росту заболеваемости весной могут помочь снижение иммунитета после зимнего сезона, депрессивные состояния, дефицит физических нагрузок.

В Днепре 54-летний пациент с тяжелой формой коронавируса совершил попытку самоубийства. Он перерезал себе горло в больнице. Медикам удалось остановить кровотечение и спасти пациента.