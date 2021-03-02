Больной с тяжелой формой Covid перерезал себе горло

В Днепре 54-летний пациент с тяжелой формой коронавируса порезал себе горло. Его смогли спасти. Фото: pixabay.com

В Днепре 54-летний пациент с тяжелой формой коронавируса совершил попытку самоубийства.

Он перерезал себе горло в больнице. Медикам удалось остановить кровотечение и спасти пациента. Детали инцидента рассказал в Facebook главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

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По его словам, мужчину 12 февраля госпитализировали в "ковидное" отделение одной из больниц города с 95% поражением легких и двусторонним пневмотораксом. Впоследствии его прооперировали и установили два дренажа. Продолжение истории оказалось неожиданным.

"Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Раздобыв нож, пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение. Пациента доставили в Мечникова. Наши ЛОР-хирурги зашили порез. Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - рассказал Рыженко.

В Николаеве 72-летний мужчина выпрыгнул из окна больницы во время перевязки. Погиб на месте. В больнице был после первой попытки самоубийства. Его привезли с ножевым ранением живота и порезанными венами.