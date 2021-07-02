Украина среди лидеров по Covid-смертности

За сутки 30 июня в мире обнаружили 430 717 новых случаев коронавируса. Больше всего больных фиксировали в Бразилии (63 140 случаев), Индии (43 360) и Колумбии (28 315).

В пятерку лидеров по заболеваемости также входят Великобритания (27 989 больных) и Индонезия (24 836), говорится в Worldometers.

Украина с 705 больными находится на 63 месте в мире между Вьетнамом и Гондурасом. В Европе на 11 месте.

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За сутки от болезни в мире умерли 8297 человек. По этому показателю Украина на 23 месте в мире и на третьем в Европе.

Автор: worldometers.info Десятка стран с наибольшим количеством случаев коронавируса в сутки

Впервые за три месяца стабильного спада заболеваемости Covid-19 в Европе зафиксировали резкое повышение количества больных. Европейские страны ждет "новая волна коронавируса". По словам представителей ВОЗ, люди должны "оставаться дисциплинированными". Количество новых случаев возросло на 10 процентов за неделю. Это обусловлено ослаблением ограничений, поездками между странами и пренебрежением социальной дистанцией. 10 недель подряд в Европе наблюдали спад инфицирования. Из-за этого многие страны открыли границы для туристов, которые прошли полный курс вакцинации.