Новая волна Covid-19 накрывает Европу

В Европе ожидают "новую волну" коронавируса. Фото: Reuters

Впервые за три месяца стабильного спада заболеваемости Covid-19 в Европе зафиксировали резкое повышение количества больных.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, пишет AFP.

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Европейские страны ждет "новая волна коронавируса". По словам представителей ВОЗ, люди должны "оставаться дисциплинированными".

"На прошлой неделе количество новых случаев возросло на 10 процентов. Это обусловлено ослаблением ограничений, поездками между странами и пренебрежением социальной дистанцией", - заявил региональный директор ВОЗ по вопросам Европы Ганс Клюге.

10 недель подряд в Европе наблюдали спад инфицирования. Из-за этого многие страны открыли границы для туристов, которые прошли полный курс вакцинации. Исландия, например, стала первой страной Европы, полностью снявшей карантин.

Швейцария с 26 июня ослабила карантин. Отменили требование ношения масок и соблюдение дистанции во время культурных, спортивных мероприятий.