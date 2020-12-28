Украина продолжает покупать лекарства против Covid-19, от которых предостерегает ВОЗ

Минздрав закупит 2 новые препараты для лечения коронавируса. Фото: pixabay

Для больных коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения решило закупить лекарства иммуноглобулин и тоцилизумаб.

Эти препараты относятся к Национальному протоколу лечения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, этот протокол составляют ведущие специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вредна ли вакцина для организма

"По иммуноглобулину провели клинические исследования в Украине, которые показали неплохой результат. Многие медучреждения имеют опыт применения этих лекарственных средств и хорошие результаты. Эти препараты достаточно дорогие, поэтому мы централизованно закупаем и будем поставлять их", - сказал он.

В то же время, по данным журналистов, Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе направила письмо Кабинету министров. В послании ВОЗ предостерегают украинскую власть от использования этих препаратов. По словам экспертов, эти лекарства имеют низкое влияние или полное его отсутствие на снижение смертности госпитализированных с коронавирусом пациентов.

Правила ввоза в Украину препаратов, используемых для лечения коронавируса, упростил Кабмин. Это увеличит доступ больниц к медицинским препаратам, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также правительство расширило перечень товаров, которые ввозятся в Украину и освобождаются от уплаты налога - прежде всего речь идет о тест-системах и оборудование для лабораторной диагностики.