Правительство сделало проще правила ввоза лекарств от коронавируса

Препараты от коронавируса завозить в Украину станет легче. Фото: pixabay

Правила ввоза в Украину препаратов, используемых для лечения коронавируса, упростил Кабмин.

Это увеличит доступ больниц к медицинским препаратам, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также правительство расширило перечень товаров, которые ввозятся в Украину и освобождаются от уплаты налога - прежде всего речь идет о тест-системах и оборудование для лабораторной диагностики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: AstraZeneca хочет испытать препарат от коронавируса в сочетании с российской вакциной

Министерство здравоохранения изменило подходы к тестированию на коронавирус. Введут бесплатное тестирование для контактных лиц и людей с симптомами респираторных заболеваний. Также Украина начала закупать тесты на антиген коронавируса - они проявляют ковид за 30 мин.

Уменьшить дни лечения от коронавируса на день или более, может препарат барицитиниб вместе с ремдесивиром. Его обычно используют при артрите, а во время коронавируса его рекомендуют особенно для тех, у кого тяжелое течение заболевания.