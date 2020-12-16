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среда, 16 декабря 2020 16:06

Правительство сделало проще правила ввоза лекарств от коронавируса

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Правительство сделало проще правила ввоза лекарств от коронавируса
Препараты от коронавируса завозить в Украину станет легче. Фото: pixabay

Правила ввоза в Украину препаратов, используемых для лечения коронавируса, упростил Кабмин.

Это увеличит доступ больниц к медицинским препаратам, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также правительство расширило перечень товаров, которые ввозятся в Украину и освобождаются от уплаты налога - прежде всего речь идет о тест-системах и оборудование для лабораторной диагностики.

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Министерство здравоохранения изменило подходы к тестированию на коронавирус. Введут бесплатное тестирование для контактных лиц и людей с симптомами респираторных заболеваний. Также Украина начала закупать тесты на антиген коронавируса - они проявляют ковид за 30 мин.

Уменьшить дни лечения от коронавируса на день или более, может препарат барицитиниб вместе с ремдесивиром. Его обычно используют при артрите, а во время коронавируса его рекомендуют особенно для тех, у кого тяжелое течение заболевания.

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