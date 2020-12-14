Исследование выявило эффективность средства от артрита для лечения Covid-19

В общем 515 пациентов, получавших также "Барицитиниб", вылечились в среднем 7 дней. Фото: pixabaу

Уменьшить дни лечения от коронавируса на день или более, может препарат барицитиниб вместе с ремдесивиром.

Его обычно используют при артрите, а во время коронавируса его рекомендуют особенно для тех, у кого тяжелое течение заболевания, пишет "Українськая правда".

Всемирная организация здравоохранения ранее не рекомендовала использовать ремдесивир для лечения пациентов с Covid-19 пока не будет достаточных доказательств его эффективности. Новое исследование доказывает его эффективность в сочетании с другим препаратом - барицитинибом. Минус использования барицитиниба в его цене. В украинском сегменте интернет-рынка лекарств его предлагают за 46 814 гривен за 28 таблеток. Также один из возможных побочных эффектов этого препарата - образование тромбов.

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В исследовании принимали участие 1000 пациентов с коронавирусом. Всем им давали препарат ремдесивир. В общем 515 пациентов, получавших также барицитиниб, вылечились в среднем за 7 дней. А те 518 пациентов, получавших только ремдесивир, лечились 8 дней. У людей, которые получали два препарата было меньше побочных эффектов и на 30% больше шансов быстро улучшить здоровье через 2 недели. В них также был ниже риск смерти в течение 4 недель после начала лечения - 5,1% против 7,8% при прийоме только ремдесивира.

Наибольший эффект был виден среди пациентов, нуждающихся кислорода, но еще не подключенных к ИВЛ. Эти пациенты лечились 10 дней 2 препаратами и 18 дней, если только одним из них. Сейчас в протоколах лечения коронавирусной болезни рекомендуют использовать дексаметазо, который значительно дешевле, чем барицитаниб. Исследования показывают, что дексаметазон, в отличие от барацитинибу, значительно снижает смертность у тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

Сейчас проводят дополнительные исследования, где проследят две схемы лечения - ремдесивир + барицитиниб и ремдесивир + дексаметазон, чтобы определить дополнительные преимущества.

Препарат для лечения коронавируса 21 ноября экстренно зарегистрировало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Средство производства компании Regeneron Pharmaceuticals называется REGN-COV2.